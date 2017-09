Nog even

columnWanneer waren die verkiezingen nu ook alweer? Het was nog koud herinner ik me. Inmiddels begint het weer koud te worden. Ik zoek het op. 15 maart 2017 was het. Meer dan een half jaar geleden, 194 dagen, wat in de buurt gaat komen van de langste formatie in de vorige eeuw. In 1977 deed men 208 dagen over het eerste kabinet van Agt. In de eeuw daarvoor in 1805 duurde het zelfs 222 dagen voordat Schimmelpennick raadspensionaris werd.