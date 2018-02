De parel wordt omgeven door twee blaadjes en een bloem in filigraan. Onderaan de oorbel hangt in een oogje een druppel die vrolijk zwiert bij iedere beweging van mijn hoofd. De sieraden komen uit een tijd dat de schoonheid nog licht was en de tranen nooit ver weg. Zelden doe ik ze aan.



Daarna pak ik de gouden ring met granaten uit het juwelenkistje. Een erfstuk van mijn moeder die geboren werd vlak voor de crisis in de vorige eeuw. Een zware ring uit een tijd dat de oorlogen nog vers in het geheugen lagen.



Zo neem ik mijn moeder en grootmoeder mee naar een lunch even over de grens. We gaan naar 't Pleintje in Lillo, een restaurantje waar de glazen en de borden ouderwets Vlaams vol liggen met perfect bereid voedsel voor een schappelijke prijs. Ik beeld me in dat ze bij ons zijn als wij daar genoeglijk stoofvlees en paling in 't groen eten. Ze glimlachen als mijn broer en ik zeggen dat het heerlijk is, maar dat niemand dat zo klaar kan maken zoals zij.