Ik dacht dat er wat positiefs zou veranderen door coronacrisis. Ik ben een illusie armer

Er komt een diepe recessie aan, milieuverdragen sneuvelen en wijken voor de economie. Vliegtuigen vol vakantiegangers vertrekken alweer naar vakantiebestemmingen, de tickets lager geprijsd dan ooit. Afgelopen week was ik op zaterdagmiddag even in de stad. Voor veel winkels waar ik boodschappen wilde halen stond ik in de rij. Mensen achter me mopperden dat het te druk was. Ik kon alleen maar denken; ‘blijf dan gewoon thuis’, en ik ben zelf ook weer huiswaarts gegaan omdat de massa me ineens benauwde.



Op een of andere manier kijk ik nu anders naar de ruimte om me heen, hoewel ik het toch vaak nog vergeet om afstand te houden. Maar dan probeer ik het allemaal niet zo negatief en nodeloos ingewikkeld te maken. Eén groot nadeel voor mij is wel dat alle openbare toiletten bij winkels gesloten zijn. Voor iemand die veel en vaak op pad is voor het werk is dat bijna ondoenlijk, want ik kan niet meer denken met een volle blaas.



Laatst belde ik mijn moeder of ze alvast de voordeur open wilde zetten. Ze moest lachen want ze weet precies hoe hoog de nood dan is. Ze was net een stamppot van veldsla aan het klaarmaken en ik kon blijven eten. Kook 1 kilo aardappelen gaar, bak 2 ons Zeeuws spek uit en was 3 ons veldsla. Giet het spekvet bij de gare aardappelen en stamp met wat melk een puree ermee. Roer daar de veldsla door, breng op smaak met zout en veel peper. Dat was een fijne plaspauze.