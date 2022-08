Hoe verdelen we het Zeeuwse water

Column Marleen Blommaert Dit is van een wanorde waarbij het slot dagen van de wc-deur af is, met vreemden in huis

,,Het is best lastig dat ik mijn man niet even om wat schroefjes kan sturen.” Ik zei het in alle oprechtheid. Iedereen in de Teams-vergadering begint te lachen. Het was echter een verzuchting uit de grond van mijn hart. Blijkbaar was het grappig in de context. Of misschien wist niet iedereen dat het na vijfentwintig jaar samenleven, zoeken is naar een evenwicht. Alle taken die je voorheen samen deed, moet je in je eigen schema proppen. Hoe het ook zij, een paar mensen konden even hartelijk lachen.

