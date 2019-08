Het probleem nu: ‘Hoe kom ik van spullen af?’

In de jaren zestig en zeventig was het gebruik al aan het verdwijnen, maar in de jaren daarvoor was het de normaalste zaak van de wereld. Bijna niemand beschikte over de koopkracht om alles in één keer aan te schaffen en het dwong je om na te denken over zaken die je echt wilde bezitten. Twaalf lakens, vierentwintig handdoeken, zesendertig washandjes, een 12-delig servies en dito bestek. Het was de tijd waarin washandjes nog populair waren en alles deelbaar was door twaalf. Toen ik onlangs met mijn dochter over washandjes sprak, gaf ze me het gevoel dat ik over een groezelige gewoonte uit de Middeleeuwen sprak.