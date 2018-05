Het lijkt of de daling van insecten, net als in een achtbaan opeens is versneld

column marleen blommaert Zomertijd

26 maart We kunnen rustig vaststellen dat de winter zich definitief heeft teruggetrokken. De kou is weer vertrokken naar die streken waar het leven volstrekt onherbergzaam is. Zoals in Jakoetsk waar de gemiddelde temperatuur nu min 15 graden is. Overigens is dat voor de bewoners daar ook een signaal dat de winter voorbij is. ’s Winters kan het daar min 60 worden en bij min 50 gaan de scholen dicht...Waaruit maar weer blijkt dat alles relatief is.