Het fototoestel

In deze traditie gingen we deze week op zoek naar een camera voor ons creatieve kind. Voor haar opleiding. We wilden die kopen in een echte winkel, een fotovakhandel. Met mensen die er verstand van hebben. Die kunnen adviseren en omdat we fysieke winkels hier willen steunen. Ok, het was een dure camera die we wilden kopen. Ik had al op Internet gekeken en zag dat hij leverbaar was. We kenden een goede winkel in Axel. Met geweldig deskundig personeel. Maar die winkel was er niet meer... Dus gingen we naar Terneuzen. Maar de camera was niet leverbaar en de verkoper had eigenlijk geen idee waarom dat zo was. Ik seinde naar mijn man dat ik hier wel klaar was. Dit was niet de winkel die we kenden. We gingen verder naar Hulst. Daar hoorden we dat kleine verkooppunten met weinig omzet geen dure modellen mogen verkopen. De macht van de grote inkoop. Ook daar konden we de camera niet kopen. We begonnen wat te wanhopen en gingen naar België. Daar lieten we ons afblaffen door een medewerker van Van den Borre, een grote electronica-keten in SintNiklaas. "Ja dat model is in het depot, maar dan ga je toch een aanbetaling moeten doen, want je denkt toch niet dat de mensen in het depot gratis werken...." Ik bedankte de medewerker voor zijn meer dan vriendelijke hulp en alle moeite. We gingen naar huis en bestelden om zes uur 's avonds de camera. Via Internet. Hij arriveerde om twee uur de volgende dag. En ik was nog nooit zo blij en droef tegelijk.