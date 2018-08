Herinneringen

column marleen blommaert Kraai

11 juni Het was zo'n idyllische zondagochtend zoals ze hier in ruime mate voorhanden zijn. Ik word gewekt door meneer B. met een kopje thee en een sneetje volkorenbrood. Ik geniet van het feit dat de dag nog even op mij wacht met beginnen. De aanvang is aangenaam traag. Hoe laat het is, is onbelangrijk. Er is weinig dat op me wacht.