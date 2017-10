In de polders rijden de trekkers met bakken vol aardappelen, uien en suikerbieten af en aan. In het klein, hier in de tuin, was de oogst overvloedig. De nachtvorst die eind april huishield in veel boomgaarden ging gelukkig onze deur voorbij. Wij kregen een oogst die we als gezin nooit weg kunnen werken. Maar het aardige van teveel hebben, is dat je kunt delen. Of het nu pruimen, stoofperen, druiven of appeltjes zijn. Met alle vruchten leuren we vrolijk langs deze en gene. Je zou natuurlijk een tegenprestatie kunnen eisen of vragen. Maar mijn ervaring is dat belangeloze vrijgevigheid een geweldig positief effect heeft op zowel het welzijn van de gever als de ontvanger. Misschien een tikje tegen de tijdgeest in, maar ik kan het iedereen aanraden. Zo dartelden enige tijd geleden de kleinkinderen van onze buren door de tuin. Schuddend aan de pruimenboom en op een wiebelige ladder plukten ze appeltjes. Misschien zou ieder kind dat moeten ervaren, de groei en het wonder van de oogst.