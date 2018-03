Heb je dat papiertje gezien?

COLUMN MARLEEN BLOMMAERT 'Een oogverblindende schoonheid die me toeroept dat de lente eraan komt'

26 februari De griep kan maar moeilijk afscheid nemen. De luchtwegen zijn nog dichtgeslibd maar de koorts is geweken en ook de blafhoest beperkt zich tot een of twee uitbarstingen per dag. In het kader van het herstel ben ik begonnen met wandelen in de gezonde buitenlucht.