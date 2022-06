Geen nieuws over de oorlog in Oekraïne

Column Marleen Blommaert Misschien is een (auto)rally toch een tikje decadent in deze tijd.

Het is goed te merken dat de accijns op benzine is verlaagd in België. Sportwagen na sportwagen met open dak en Belgische nummerplaat komt voorbijgeraasd. De organisatie van de rally ligt duidelijk bij iemand die niet bekend is met de omgeving want de weidse schoonheid met zicht op de kreek ligt precies aan de andere kant van de dijk. Het gebied hier is geliefd bij rallyrijders. Misschien is een (auto)rally toch een tikje decadent in deze tijd.

