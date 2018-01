Als het begin van dit jaar iets zegt over 2018, dan krijgen we nog met een boel slordigheid en gedoe te maken.Zo is dit weekend iedereen in Hawaï de stuipen op het lijf gejaagd.

Voor wie net als ik de topografie niet altijd even scherp op orde heeft: Hawaï is een Amerikaanse staat in de Stille Oceaan grofweg halverwege tussen het Aziatische en het Amerikaanse continent. Het zijn vele vulkanische eilanden die samen een archipel vormen. Iedereen kreeg daar afgelopen zaterdag een berichtje op zijn of haar telefoon dat er een raketaanval aan zat te komen. Ook op alle tv-stations werd vermeld dat men een schuilplaats moest opzoeken en dat het geen oefening was. Gelukkig voor hen (en voor ons) was het loos alarm.

De uitleg was dat er per ongeluk op een verkeerde knop was gedrukt. Ik vind dat een onwaarschijnlijke verklaring. Aan de andere kant is het leven vaak onwaarschijnlijker dan menig bedenksel.

Slordig is dan nog een zeer milde kwalificatie nietwaar? Mijn fantasie slaat bij zulke verhalen altijd op hol. De liefdevolle vader die voor die ene keer zijn peuter meeneemt naar zijn werk omdat hij geen oppas kon regelen. ,,Kijk Laura en hier mag je nooit....Laura, ...LAURA!

Of de medewerker en zijn collega die sinds de metoo-discussie heel correct hun lusten proberen te onderdrukken maar uiteindelijk toch de fout in gaan: ,,Oh, Ooh, Oooh, OOOOOOH ....NOOOOO”!

Of de executive manager Rode Knoppen, regio Hawaï: Een etter van een Hawaïaanse vlieg vliegt steeds rond zijn hoofd. Eindelijk blijft het ding zitten en met een enorme klap...

Verder gleed er in Turkije een Boeing bij het landen bijna de Zwarte Zee in. Ook hier liep alles met een sisser af. Maar ook wel een tikje slordig. Mee zitten lezen of kijken met degene die naast hem zat vermoedelijk. U kent dat wel. En tenslotte is gisteren het eiland Blup Blup geëvacueerd vanwege een vulkaanuitbarsting.