De regels gelden even niet tijdens carnaval

Met een gevoel van veiligheid en vol vertrouwen stappen ze de wereld rond. Vol bravoure, zonder gêne en met een onuitputtelijke fantasie en creativiteit vlinderen ze door de wereld. Het mooie van carnaval is dat ze er ook zo uit mogen zien. Al hun dromen kunnen in kostuums, schmink en attributen gevangen worden. Piraat, Spiderman, een regenboog eenhoorn, elf, prinses... alles wat ze durven bedenken is mogelijk. De normale regels gelden even niet.

Zo vielen er dit weekend opeens twee kleine engeltjes uit de lucht die me kwamen opzoeken op mijn verjaardag. Want dat is het voordeel als je in de buurt van carnaval jarig bent, dan kunnen de meest wonderlijke verjaardagsgasten verschijnen. Ze huppelden opeens zomaar mijn leven in. Zoals het lot je dat soms lijkt te gunnen. "Hier voor jou, een mooi moment, geniet ervan met degenen die je lief zijn", leken de schikgodinnen te zeggen. En genieten dat deed ik.

Ik dacht later die avond, toen de verjaardagsgasten alweer vertrokken waren, aan een goede vriendin. Zij vertelde me over haar dochter die al heel lang van de basisschool af was. Zoals dat gaat met sommige engelen, had deze wat meer zorg nodig. Als het goed is, leren deze kinderen ons nog meer. Namelijk wat het is om zorgzaam, liefdevol en begripvol en vooral geduldig te zijn, hoe moeilijk dat soms ook is. Ze vertelde over instanties en systemen die haar en haar dochter tot wanhoop dreven. Een uitzonderlijk kind dat een eigen aanpak vraagt, wordt geperst in mallen en regels en vermalen. Niet het mensenkind maar het systeem en de regels staan centraal. Dromen over een leven als prinses doen ze niet. Gewoon jezelf mogen zijn met een beetje begrip en vertrouwen zou al meer dan genoeg voor ze zijn.