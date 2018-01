Column Marleen BlommaertSoms snap ik dingen niet meteen. Niet altijd, soms. Zo woedt er nu een driftige discussie over vroeger. Vroeger is erg belangrijk geworden de laatste jaren. Liever zag ik een wereld waarin we het over het nu en de toekomst hadden, maar je hebt het niet altijd voor het kiezen.

De minister-president zei dat we de verder weg liggende geschiedenis niet met de bril van nu moeten beoordelen. Ik struikel al meteen in het begin van zo'n zin. Verder weg liggend... verder dan wat? denk ik dan meteen.

Een populaire collega van hem, Klaas Dijkhoff, zei ook al dat je geschiedenis in de context van destijds moet zien. En hij is niet de minste maar officieel zelfs de slimste mens. Hij is bovendien de 'rising star' en daar moet je altijd op letten. Ik ben het wel met hem eens. Ik vind namelijk dat je alles in zijn context moet zien. Je kunt het bovendien moeilijk níet eens zijn met de slimste mens, anders diskwalificeer je jezelf natuurlijk op grandioze wijze.

Maar wat is dan die context van die verder weg liggende geschiedenis eigenlijk? Wat moet ik in die context zien? En welke bril moet ik opzetten? Moet ik uitbuiting en slavernij in zijn context zien? Of moet ik het heldendom van toen in zijn context zien? Of moet ik macht in zijn context zien?

Als ik kijk naar de geschiedenisboeken die me probeerden het vak bij te brengen was dat toch tamelijk eenzijdig. Het ging meestal om heldhaftige mannen, alsof vrouwen er vroeger slechts waren om al die helden te baren. Het ging om strijd, bezettingslegers, godsdienstoorlogen, generaals die zich tot keizers kroonden met vrouwen als een soort behang op de achtergrond. Ik vond dat toen al een beetje een eenzijdig verhaal.

Maar uiteindelijk gingen de verhalen in de kern altijd over macht.