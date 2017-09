columnDe jongste dochter krijgt een machtige opdracht. Ze mag haar woonplaats vastleggen op film. Ze filmt het met een statief. Het statief kocht ik ooit in een uitstekende fotowinkel, Bleijenbergh, in Axel. Die gelukkig nog steeds bestaat.

Het kind moet filmen op de manier waarop de film "Midnight in Paris" begint. Nou is Parijs niet Hulst. En voor wie de film niet kent: het zijn beelden van een wereldstad die ontwaakt, zijn dagelijkse gang gaat en de avond induikt. Zoals Hulst al eeuwen doet, meestal onopgemerkt.

Hulst is weliswaar geen Parijs, maar er is genoeg schoonheid, verbeelding en geschiedenis. Het is regenachtig dus ik neem haar mee vanuit de polder naar de eeuwenoude stad. Daar stond mijn wieg en die van vele moeders van mijn moeders voor mij, eeuwenlang. Net als iedere moeder gooi ik mijn eigen plan even opzij voor het plan van mijn kind en rijd ik de filmer rond.

Er is een bierfestival gaande waar Trappist geproefd kan worden. In de middag is het een gezellige drukte. Ik zie oude bekenden die het bier aanprijzen. Hoewel ik dol ben op Trappist laat ik de bekers aan mij voorbijgaan. Kijkend met een videoblik, zie ik hoe het Hulst uit mijn jeugd veranderd is. Zoveel nieuwe gebouwen. Ik zie nog een paar oude karakteristieke gebouwen maar veel is veranderd. De bioscoop is verdwenen, de kleuterschool, het zusterhuis, de kindervilla. Veel.

Er moeten ook avondopnamen gemaakt worden. Ik laat haar uit de auto en zeg dat we elkaar zien op de markt. De sfeer is inmiddels veranderd en ik ben op mijn hoede. Ik loop naar de oude basiliek waar ik haar achterliet. Ik zie een mooie vrouw midden op de weg staan en denk: dat is toch niet mijn kind. Het is niet mijn kind, maar is het is de mooie vrouw die ze inmiddels geworden is. Ik realiseer me dat ook de jongste een keer volwassen wordt. Zij sleurt mij door mijn eigen oude stad met haar "creatieve ogen", bij nacht en ontij. Dat was bijzonder en erg mooi.