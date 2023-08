Ziekenhuiseten is niet bepaald het gezondste eten dat je je voor kunt stellen

Ze was er ontheemd. Om beurten waren we bij haar en mijn zus sliep er zelfs een nacht. Dat is de nieuwe mantelzorg; als familie word je ingeschakeld om mee te zorgen in het ziekenhuis, in ieder geval om haar een vertrouwd gevoel te geven. Je moet het gewoon maar over je heen laten komen. Dat gold vooral voor mijn moeder. Al begreep ze het niet altijd even goed hoe ze nu ineens in het ziekenhuis was beland en wat ze daar deed.