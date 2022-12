We houden het met kerst allemaal klein, alleen het toetje wordt een klapper

column margot verhaagen Voor mijn gevoel had ik de dozen met kerstspul­len nog maar net op zolder gezet

Nooit eerder had ik zo vroeg al een kerstboom in huis. Via een vriendin ontdekte ik een adres waar ze de bomen gratis aan huis bezorgen en ineens had ik enorme zin om mijn huis in kerstsfeer te dompelen. Misschien wel mede door het feit dat de Mannen dit jaar geen tijd hadden om Sinterklaas te vieren, maar het kan ook aan het koude, natte weer liggen. Voor mijn gevoel had ik de dozen met kerstspullen nog maar net op zolder gezet, toen ik ze afgelopen weekend naar beneden haalde.

9 december