Wanneer ben je een oude zak?

column Margot Verhaagen Normandië is soms net Zeeland - maar dan zónder bolussen

Afgelopen week was ik met Man in Normandië en Bretagne waar ik vroeger regelmatig met mijn ouders kwam. Soms vallen herinneringen tegen, maar dat was deze keer niet het geval. Misschien omdat de natuur nu op z’n mooist is en we wel duizend verschillende kleuren groen zagen onderweg, of omdat dat het lang geleden was dat ik hier verbleef. Maar toch, de geur en de sfeer waren nog steeds hetzelfde, al gaan herinneringen graag aan de haal met je.