Voer de bij bij

column margot verhaagen Dat er nu zoveel loskomt na 70 jaar is toch wel erg bijzonder

Met enige regelmaat krijg ik reacties op mijn columns. Soms met vragen over de recepten, met een berichtje over of voor mijn moeder, andere keren krijg ik weer herinneringen opgestuurd en afgelopen week met een ervaring naar aanleiding van wat ik schreef over mijn vader die tijdens de Ramp in Hansweert kinderen uit Schippersinternaat Mariaoord haalde samen met zijn broer.