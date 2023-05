Normandië is soms net Zeeland - maar dan zónder bolussen

column margot verhaagen Een zwerver achter in de poort

Er lag een zwerver onder een blauwe slaapzak bij ons achter in de poort. Eigenlijk is daar een doorgang voor fietsers maar nu lag er dus een man. Dat ik weet dat het een man was komt door het feit dat hij zijn schoenen had uitgedaan en keurig netjes naast zich had neergezet. Zijn gezicht kon ik niet zien, dat was verscholen in een capuchon onder de slaapzak.