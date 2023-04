Nieuwe kleren

column margot verhaagen Ik ga hem weer steeds vaker zien in zijn goede jaren.

Het lijkt pas nu, nadat het een jaar geleden is dat mijn vader overleed, dat ik de signalen van zijn naderende dood beter zie. Wellicht omdat ik dat toen niet herkende of niet wilde zien, dat kan. Niet eerder had ik namelijk met zoiets te maken gehad. In de aanloop naar zijn overlijden was hij onrustig en had hij pijn.