Naar het stadion

column margot verhaagen De zeven deugden

Juist nu lijkt het of we meer dan ooit behoefte hebben aan houvast. Het is best lastig om de juiste koers te blijven varen in deze wereld van onrust, steeds groter wordende verschillen, ongeluk en oorlog. Het nieuws slaat je met allerlei ellende om de oren en dichterbij huis is het niet veel beter gesteld.