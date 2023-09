Gezond oud worden willen we allemaal

Komt dat even goed uit want dat doe ik allemaal graag. Ik beweeg veel, rook niet, ben gestopt met drinken, ben vrij ondernemend, heb een gezonde dosis nieuwsgierigheid naar het leren van nieuwe dingen en ontmoet graag nieuwe mensen. Iets wat ik trouwens een toegevoegde waarde vind en vaak als verfrissend ervaar. De hoogleraar vitaliteit die dit bepleit, David van Bodegom, vindt dat we als mensen meer moeten scharrelen en niet op een plaats blijven. Beweging is goed voor je botten, je longen en je hart en alles wat goed voor het hart is, is ook goed voor het brein, is zijn devies. Loop daarom eens naar de supermarkt in plaats van dat je de boodschappen laat bezorgen of ga op de fiets.