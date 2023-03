Droog staan, het is een kunst

column margot verhaagenSinds enige tijd drink ik niet tot nauwelijks alcohol. Ik nam een voorbeeld aan Man die al meer dan acht maanden droog staat. Dat bevalt hem heel goed. Naast dat hij beter slaapt, helderder in zijn hoofd is en zich fitter voelt, is hij kilo’s afgevallen. We zijn niet van de blauwe knoop dus wanneer de gelegenheid zich voor doet, dan nemen we gerust een klein glaasje. Maar ook dat komt steeds minder voor.

Toch levert het best lastige situaties op, deze nieuwe levensstijl. Alle bijeenkomsten, feesten en partijen zijn vaak overgoten met alcohol. Laatst was ik op een receptie en ik moest moeite doen een glas water te bemachtigen, terwijl de wijn rijkelijk vloeide. Regelmatig gaan we met een groep vrienden op vrijdag een borrel drinken in een wijnlokaal. Maar na twee alcoholvrije prosecco’s heb ik het wel gezien. Al snel roepen mensen op feestjes dat je niet zo ongezellig moet doen en inderdaad, wanneer je steeds nuchter blijft en de rest in een kennelijke staat is, kan dat ongezellig aandoen. Al vind ik zelf dat dit reuze meevalt.

Ik weet hoe heerlijk en fijn het is om ietwat aangeschoten te zijn, toch mis ik het tot nu toe niet. Dat kan komen doordat het nog geen terrasweer was, maar het schijnt toch dat we meedoen aan een trend. Steeds vaker zijn er alcoholvrije drankjes verkrijgbaar en op alle menukaarten staan mocktails en 0,0 bier dat best goed smaakt. En nu maar hopen dat bij mij de kilo’s er af vliegen en ik me helder en topfit ga voelen.

Ik droom er alvast over vanachter mijn Magnolia mocktail omdat het per slot van rekening toch lente is. Mix 20 milliliter Searoop Magnolia, Jeneverbes, Gember met 30 milliliter limoensap in een groot glas en voeg er ijs en gemberbier aan toe. Santé!