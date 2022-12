Doorgaan, ook in 2023

Gek genoeg lijkt het net of er een scheiding is tussen 2022 en 2023. Toch ziet het leven er op 1 januari niet anders uit dan op 31 december en als kind verwonderde ik me daar altijd al over. Het blijft allemaal min of meer hetzelfde en daar zullen we komend jaar het gewoon weer mee moeten doen, al is het meeste onvoorzien. Nu, aan het begin van 2023, ligt er nog een behoorlijk blanco blad voor me, waar volgend jaar rondom deze tijd het verhaal van dit jaar op terug te lezen is.