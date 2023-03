De zeven deugden

colum margot verhaagen Hersttafel

Toen de Mannen nog Mannetjes waren gingen we rond deze tijd altijd in het bos op zoek naar spulletjes voor een herfsttafel. Die maakten we in de kamer. Beukennootjes, kastanjes, mos, bladeren van verschillende bomen, dennenappels, bessen en andere herfstige zaken. In de eerste week zag het er allemaal erg leuk uit, maar de weken daarna, verdroogde en verdorde de boel nogal om op een gegeven moment plaats te maken voor meer Sinterklaas-achtige artikelen en te eindigen in de open haard.