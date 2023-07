Nu begin ik me toch wat zorgen te maken

column marco kamphuis ‘NS zet bussen in’

Mijn vrouw vroeg hoe mijn treinreis van Utrecht naar Vlissingen was verlopen. ‘Goed,’ zei ik, ‘ik was maar vijf uur onderweg.’ Het zal niemand ontgaan zijn dat Zeeland vorige week slecht bereikbaar was. Van de werkzaamheden aan de Haringvlietbrug had ik geen last, wel van die aan het spoor. Hoewel het om ‘geplande’ werkzaamheden ging, leek de NS er zelf door overvallen te worden; het vervangend vervoer liet in elk geval te wensen over. Voor station Roosendaal werden we in de snelbus naar Vlissingen gepropt. In de hele bus was er slechts één die dacht dat het de bus naar Bergen op Zoom was – helaas was dat de chauffeur.