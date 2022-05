Middelburg of Vlissingen?

column marco kamphuis Rennen om te laat te komen

Als je bedenkt dat mijn vroegste zomerherinneringen in Groede liggen, dat mijn ouders later een vakantiehuisje in Yerseke hadden en dat mijn vrouw Zeeuwse is, heeft het nog lang geduurd voordat ik in Zeeland terechtkwam. Maar het is zover, we zijn de eigenaars geworden - tot onze eigen verrassing - van een eeuwenoud huisje in Vlissingen, vlak bij de boulevard, mooier kan het niet, en zodra ik deze regels geschreven heb ga ik een strandwandeling maken, handen losjes in de zakken, pet diep over de ogen tegen de zon, minstens tot aan Dishoek.

12 mei