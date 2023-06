Met de Alfa Romeo naar Zuid-Italië

column marco kamphuis Die oorlog is toch allang afgelopen?

De Dodenherdenking op televisie was vroeger bij ons thuis verplichte kost. Mijn zussen en ik hielden ons stil met een gevoel alsof we naar de tandarts moesten, en in de hoop dat onze ouders de afspraak zouden vergeten. Helaas, ruim voor de ceremonie op de Dam begon riep mijn moeder naar onze kamers: ‘Dodenherdenking! Komen jullie?’ In de taalkunde heet zoiets een vraagzin, maar voor ons was het een imperatief, en met lood in de schoenen gingen we naar beneden.