Meer wipkippen voor Waterlandkerkje!

column marco kamphuis Alles kan in Qatar

Je kunt het als Arabier ook nooit goed doen. In Qatar bestaat grote teleurstelling over de negatieve berichtgeving in de Westerse media. De emir en zijn rijke onderdanen moeten echt verondersteld hebben met het WK voetbal te schitteren voor het oog van de wereld. De deelnemende Westerse landen zullen zo graag op ons perfect georganiseerde feestje komen, dat ze wel het fatsoen zullen hebben hun moralisme in te slikken – zo moet de redenering geweest zijn. Hoe naïef! De Westerse gasten van de emir kwamen inderdaad op zijn feestje, dronken de hele bar leeg, en klaagden ondertussen dat de muziek niet om aan te horen was. Respectloos? Nou en of! Hypocriet? Zeker! Maar wat had je dan van ons verwacht?