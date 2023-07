Hoeveel vooruitgang kan een mens verdragen?

column marco kamphuis Waarom had ik nooit eerder over deze nobele afstamming gehoord?

Ik lees dat een van de titels van onze geliefde vorst (u kent hem wellicht van de postzegel) ‘markies van Veere en Vlissingen’ luidt, een titel die door zijn voorvader Willem van Oranje is gekocht. Jammer dat die titel niet meer voorradig is, want ik had er wel een paar duiten voor over gehad. Markies is echt iets voor mij, ik hoef niet zo nodig de hertog of de prins uit te hangen.