Het is deméntie!

column marco kamphuis Een verleide­lij­ke kronkelweg

Alle ellende van de mensen heeft één oorzaak: ze moeten zo nodig op vakantie. Was het de Thalys, de Parijse metro of de TGV richting Nice, hoe dan ook, ergens hebben we het virus opgelopen dat we in eigen land altijd wisten te ontwijken, opeens hadden we de klassieke symptomen, de zelftest sloeg op tilt. Zal ik mijn benen eens over de bedrand slaan? Om te kijken of ik al minder duizelig… Oké, ik ga gauw weer liggen.