Een ramp is ook altijd een kans

column Marco Kamphuis Waarom makkelijk doen als het moeilijk kan?

Ik houd van boeken en van vogels; dat ik van vogelboeken houd, is dan ook geen mysterie. Mijn eerste vogelboek kocht ik toen ik tien jaar was. Het was een gebonden gids waarin alle Europese vogelsoorten werden beschreven. Bij de naam van de auteur, dr. Wolfgang Makatsch, stelde ik me een ernstig bebrilde ornitholoog voor. Diep respect had ik voor die man. Het boek kostte 32 gulden 50, een bedrag waar een kind eindeloos voor moest sparen, maar het was het waard: ik denk dat ik in mijn leven geen boek vaker heb opengeslagen.

24 november