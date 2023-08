De zone des doods

column marco kamphuis Mijn opa was half boer, half mens, constateer­de ik als kind

In mijn jeugd gingen we op zondag eerst naar de kerk en daarna naar opa en oma. Mijn zussen en ik kenden opa niet anders dan in zijn nette pak. Tot die keer dat we op een doordeweekse dag langskwamen. In zijn werkpak, met pet en klompen, was hij bezig groenten voor de veiling te sorteren. Mijn zusje van 5 rende naar een tante en riep, verrukt over haar ontdekking: ‘Tante, kom kijken, opa is half boer, half mens!’