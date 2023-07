De schipbreuk

Of het nu op een stralende zomerdag is, gadegeslagen door toeristen, of in het holst van een winternacht bij vliegende storm, non-stop snellen wendbare bootjes de Koopmanshaven uit, nadat er een man met een reddingsvest over zijn pak, een serieuze uitdrukking op zijn gezicht en een licht gebiedende toon in zijn stem aan boord is gestapt. Dat is de loods, die de Westerschelde als zijn broekzak kent. (Ja, het zijn altijd mannen, en nee, ik zou niet weten waarom vrouwen voor dit werk ongeschikt zouden zijn.)