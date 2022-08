De overkant

column marco kamphuis Ministerie van Oorlog

In de Spuistraat fietst een moeder voorbij die haar kind in het zitje achterop uitlegt wat een tijdmachine is: ‘Dan stap je in en reis je terug in de geschiedenis.’ Of vooruit in de toekomst, denk ik volledigheidshalve. Onderweg naar school komen er achter je rug de verrassendste vragen op, hoor ik van ouders in mijn vriendenkring. Kinderen lijken jonge genieën, zolang ze klein zijn tenminste.

21 juli