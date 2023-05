100 Procent kiekendiefgarantie

column marco kamphuis Als Vlissingen op het vertrek­bord komt, meen ik de meeuwen al te horen

Nu heb ik op Utrecht CS alweer een sprint moeten trekken om de trein naar Rotterdam te halen. Op welk punt in mijn leven is die drukte toch begonnen? Als kind had ik tijd in overvloed... Als middelbare scholier had ik minder vrije tijd, maar als ik ergens moest zijn, was ik nooit te laat. Als student begon ik het ervan te nemen: liever dan me naar een vroeg college te haasten, liet ik het schieten. Die universiteit loopt niet weg, dacht ik met de wijsheid van de jeugd, en dook weer onder de dekens.