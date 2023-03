‘Wit, geel, bruin - ik ben het allemaal

Column Marco EvenhuisDrie dagen voordat de Uil van Minerva het hazenpad koos en er daarvoor in de plaats een plofkip uit de hemel pleurde, vonden er in Amerika ook verkiezingen plaats: de Oscars. Grote winnaar was de film Everything Everywhere All at Once, een mijlpaal voor de emancipatie van Aziatische Amerikanen. Een BN’er beaamde dat op tv. Ze was, zei ze, een halve Indo en ‘heel erg bezig’ met haar Aziatische roots.