Slachtoffers van onbegrip en onnozelheid

column marco evenhuisLein Kodde van het hof Noordbeek (1810-1888) was de laatste heks van West-Souburg. Een man, ja. Mannelijke heksen waren in de minderheid, maar ze bestonden in het volksgeloof wel degelijk. Kodde, zijn nazaten boeren nog altijd op Noordbeek, kon zich in een witte kat veranderen, toverde eieren uit andermans hoenderkot zijn eigen kelder in of zorgde ervoor dat ergens de melk niet wilde karnen.