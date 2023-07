Onze Lieve Vrouwe van de Doodgeboren Kindjes

Het recht om te zwijgen

‘De aollermooiste manier van zwiege, is mee z’n beien. As je aollebeie mae weet waerover je zwiegt.’ Koudekerkekenner Jan Roose (1926 - 2002) had niet veel op met kletspraat. Ik interviewde hem dertig jaar terug eens over dialect, het samen zingen van oud-Walcherse volksliedjes en andere vormen van communicatie. Zoals zwiegen dus.