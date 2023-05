Koning Karel

column marco evenhuis In de bres voor de bruine kroeg

Of het nou natte mist was of mottige regen, daar waren de meningen over verdeeld. Je werd er hoe dan ook kletsnat van en het maakte er de kale polders rond het Zeeuws-Vlaamse Driewegen niet aantrekkelijker op. Ondanks het binnenblijfweer zat het zaaltje van Lippens (in de telefoongids opgenomen als café De Nieuwlandse Molen) vol bingo-mensen. De sfeer binnen was precies het omgekeerde van het weer buiten: verhit.