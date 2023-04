Het oude kerkhof van West-Souburg is de mooiste plek van Zeeland

met poll | column marco evenhuis We laten het Zeeuws door onze vingers glippen

Ik ben ex-streektaalactivist. Vandaar dat mensen me af en toe nog weten te vinden voor vragen en verzoekjes omtrent het Zeeuws. Zo ook deze zaterdag. Of ik kon aangeven wat er in Zeeland zoal had plaatsgevonden in het kader van Maart Dialectmaand. Gezien de datum van de mail heb ik als antwoord wat vrolijke emoji’s geselecteerd en erbij geschreven dat ik het een hele leuke 1 april-grap vond. Groetjes Marco.