Gezeur over frikko en pier-naoi-toe

Hij heeft gelijk. We zijn hier niet in Frankrijk of Italië. Of zelfs maar in een stad als Brussel, waar je in tal van brasserieën stoemp, bloempanch, sollekes en moules poulette kunt eten. En dat zijn geen toeristententen. Je eet er tussen de locals en het gaat er om kwaliteit en consistentie, niet om creativiteit of vernieuwing - de kaart is vaak net zo oud als de zaak zelf.