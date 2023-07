Eet geep tot je groen ziet

column marco evenhuis Diefstal van kinderdro­men

Elk weekend draafden we over de Zeeuwse velden in de kleuren van het Vaticaan. SV Walcheren was een katholiek sporteiland in een zee van calvinisme en ik was hun rechtsbuiten. Gelovig ben ik geloof ik nooit geweest, maar ik vond dat hele katholicisme prachtig als kind. Het was een droomwereld vol mystiek, wierook en geheimzinnige rituelen waar pastoor Rosenberg, de zachtheid zelve, je doorheen loodste.