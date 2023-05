Een architectuurprijs voor een nieuw toilet?

column Marco Evenhuis Een dagje Gent in de rolstoel voor de kachel

Madame de Muynck kletste honderduit, alsof ze in geen honderd jaar klanten had gehad. Dat ze tijdens de Gentse Feesten ‘s naar Raymond van ‘t Groenewoud was geweest, bijna voor de deur van haar winkeltje, en dat dat pas tegen negen uur ‘s morgens gedaan was. Dat ze binnenkort naar Lapland op vakantie gaat. Of m’n vriendin en haar vriendin wel handschoenen bij zich hadden, want ‘kou is zó slecht voor uw botten, hè’.