De grote gele M

Op Sint-Maartensdijk liep op oudejaarsdag een dozijn kinderen langs de deuren te rommelpotten. Een jaar of tien geleden had Tholen nog een heus rommelpotfestival. Dat stierf een stille dood en Smerdiek is nu het laatste dorp op Tholen waar nog gerommelpot wordt. En ook hier blijkt deze eeuwenoude traditie op z’n retour. Want als je ze over de vloer hebt, is een dozijn kinders een aardig kot vol, maar uitgesmeerd over heel Smerdiek is het natuurlijk maar karig.