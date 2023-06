De bittere bonbons van de choco-coalitie

column Marco Evenhuis Volledig de weg kwijt in een klooster­gang

Het leuke van een bierfestival in een kloostergang is dat je, als je maar genoeg rondjes loopt, continu bekenden tegen blijft komen. Een prima reden om te blijven proosten. Het vervelende van een bierfestival in een kloostergang is dat je, als je maar genoeg blijft proosten, je uiteindelijk onherroepelijk verdwaalt. Al geldt dat niet alleen voor het Middelburgs Abdijbierfestival. Bierfestivals lijken op elkaar. Overal verzuip je in het aanbod en verslik je je in de buitenissige brouwsels.