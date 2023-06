De beste ondernemers zijn geen ondernemers

column marco evenhuis Gezeur over frikko en pier-naoi-toe

De 53-jarige restauranthouder uit een bekende zuid-Walcherse havenstad wordt er niet goed van. Ever since het aantal Belgische en Franse toeristen gestaag toeneemt, hoort hij de vraag vaker en vaker. Of hij ook streekgerechten op de kaart heeft staan. ,,Ja, mossels, zeg ik dan. Maar het is niet het seizoen. En de groenten komen uit de buurt. Maar verder? Tja. We zijn hier niet in Frankrijk of Italië. Dat gezeur de hele tijd.”