Zwemparadijs

COLUMN Maikel Harte Na Zwarte Piet vliegen mensen elkaar nu in de haren over de Allerhande

24 november As u zich nog afvraagt of het goed gaat met Nederland, niet doen, het gaat echt heel goed. Na nutteloze heisa over de hoeveelheid schmink op een gezicht van een Zwarte Piet bij een intocht van Sinterklaas, vliegen mensen elkaar nu in de haren over de Allerhande; de kookgids van Albert Heijn.