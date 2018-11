column Maikel Harte Duts

29 september De grootste raadsels van mijn leven zijn hoe ik aan een vrouw en een rijbewijs ben gekomen. Daar waar anderen op hun 18e meteen op weg waren in een auto, ben ik een keer of vier gezakt en toen ik slaagde, vond ik zelf dat ik moest zakken. Op de dansvloer in de disco’s of aan de bar van de kroeg was met de dames al net zo. Ik versierde helemaal niemand. Ik was echt een duts.